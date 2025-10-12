Операции в Иудее и Самарии, задержаны десятки подозреваемых

ЦАХАЛ, полиция и ШАБАК сообщают, что в минувшие выходные в Иудее и Самарии были задержаны 15 подозреваемых в подстрекательстве к терроризму, предотвращены праздничные шествия в связи со скорым освобождением террористов из тюрем в рамках сделки с ХАМАСом.

Операции проводились в Сильуаде, Наалине и других деревнях.

Кроме того, были арестованы семь подозреваемых, включая Абд аль-Азиза Хамайсу, который ведет сайт в память о своем брате Исламе Хамайсе – террористе из Дженина, ликвидированного 17 мая 2024 года.