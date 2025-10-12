Операции в Иудее и Самарии, задержаны десятки подозреваемых
время публикации: 12 октября 2025 г., 09:20 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 09:24
ЦАХАЛ, полиция и ШАБАК сообщают, что в минувшие выходные в Иудее и Самарии были задержаны 15 подозреваемых в подстрекательстве к терроризму, предотвращены праздничные шествия в связи со скорым освобождением террористов из тюрем в рамках сделки с ХАМАСом.
Операции проводились в Сильуаде, Наалине и других деревнях.
Кроме того, были арестованы семь подозреваемых, включая Абд аль-Азиза Хамайсу, который ведет сайт в память о своем брате Исламе Хамайсе – террористе из Дженина, ликвидированного 17 мая 2024 года.