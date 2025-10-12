x
12 октября 2025
|
последняя новость: 09:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 октября 2025
|
12 октября 2025
|
последняя новость: 09:24
12 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На время массового освобождения заключенных судебные слушания могут проводиться по видеосвязи

Правительство
ШАБАС
время публикации: 12 октября 2025 г., 08:04 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 08:11
На время массового освобождения заключенных судебные слушания могут проводиться по видеосвязи
AP Photo/Jean-Francois Badias

В ночь на 12 октября министры правительства Израиля в ходе телефонного опроса одобрили чрезвычайные регламенты, позволяющие удаленное участие заключенных в судебных слушаниях по видеосвязи.

Необходимость удаленных слушаний объясняется дефицитом личного состава в Управлении тюрем (ШАБАС). Многие сотрудники в настоящее время и в ближайшие дни задействованы в обеспечении безопасности операции по массовому освобождению заключенных в рамках сделки по заложникам, удерживаемых террористами в Газе.

Это временная мера, которая должна помочь разгрузить систему конвоирования и охраны без срыва судебного графика.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 октября 2025

Израиль готовится к возвращению заложников из Газы