На время массового освобождения заключенных судебные слушания могут проводиться по видеосвязи

В ночь на 12 октября министры правительства Израиля в ходе телефонного опроса одобрили чрезвычайные регламенты, позволяющие удаленное участие заключенных в судебных слушаниях по видеосвязи.

Необходимость удаленных слушаний объясняется дефицитом личного состава в Управлении тюрем (ШАБАС). Многие сотрудники в настоящее время и в ближайшие дни задействованы в обеспечении безопасности операции по массовому освобождению заключенных в рамках сделки по заложникам, удерживаемых террористами в Газе.

Это временная мера, которая должна помочь разгрузить систему конвоирования и охраны без срыва судебного графика.