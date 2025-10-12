СМИ: бывший министр финансов Моше Кахлон взвешивает возможность вернуться в политику

Бывший министр финансов Моше Кахлон взвешивает возможность вернуться в политику.

Как сообщает журналист "Кешет" Дафна Лиэль, в эти дни бывший глава партии "Кулану" проводит опросы и беседует с приближенными.

Кахлон еще не принял окончательного решения, однако, источники, на которые ссылается Лиэль исходят из того, что это не будет "Ликуд", но и не одна из партий, отвергающих коалицию с "Ликудом" после выборов. Бывший министр финансов не собирается создавать свою партию, и в политических кругах полагают, что в случае решения баллотироваться, Кахлон сделает это в рамках партии "Кахоль Лаван".

В "Ликуде" заинтересованы в возвращении Кахлона, который может отобрать голоса у партий, возражающих против создания коалиции с Нетаниягу.

Кахлон покинул политику в январе 2020 года перед выборами в Кнессет 23 созыва.

Напомним, что в сентябре 2024 года прокуратура объявила о намерении предъявить Кахлону обвинительное заключение по делу Unet Credit. В рамках расследования изучались подозрения, что контролирующие компанию собственники похитили путем перевода из общественной компании в частную десятки миллионов шекелей.

Моше Кахлон, возглавлявший совет директоров компании, подозревается в нарушении отчетности

по Закону о ценных бумагах, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

К настоящему моменту окончательное решение по поводу Кахлона еще не принято.