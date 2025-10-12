Кац: "Следующая задача ЦАХАЛа – уничтожение туннелей"

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что следующей задачей ЦАХАЛа в секторе Газы будет уничтожение туннелей ХАМАСа.

"Это будет осуществлено силами ЦАХАЛа или при помощи международной структуры, созданной под руководством и по решению США", – добавил Кац.

"Я отдал распоряжение армии готовиться к выполнению этой задачи. Речь идет о главном шаге в рамках соблюдения принципа разоружения ХАМАСа и демилитаризации сектора", – сказал министр обороны Израиля.