12 октября 2025
12 октября 2025
12 октября 2025
12 октября 2025
Израиль

Кац: "Следующая задача ЦАХАЛа – уничтожение туннелей"

Война с ХАМАСом
Исраэль Кац
время публикации: 12 октября 2025 г., 10:45 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 10:40
Кац: "Следующая задача ЦАХАЛа – уничтожение туннелей"
Flash90/Chaim Goldberg

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что следующей задачей ЦАХАЛа в секторе Газы будет уничтожение туннелей ХАМАСа.

"Это будет осуществлено силами ЦАХАЛа или при помощи международной структуры, созданной под руководством и по решению США", – добавил Кац.

"Я отдал распоряжение армии готовиться к выполнению этой задачи. Речь идет о главном шаге в рамках соблюдения принципа разоружения ХАМАСа и демилитаризации сектора", – сказал министр обороны Израиля.

Израиль
