12 октября 2025
Израиль

Внимание, розыск: пропала 39-летняя Одия Харир из Бейт-Шемеша

время публикации: 12 октября 2025 г., 05:57 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 06:01
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 39-летней Одии Харир из Бейт-Шемеша. В последний раз ее видели вечером 11 октября в Бней-Браке. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.63, носит очки.

Описание одежды и обуви: длинная черная юбка, белая рубашка с голубыми цветами, на голове яркий платок, черные туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.

