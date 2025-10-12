Полиция просит помощи в поиске сведений о подозреваемом в преступлениях против несовершеннолетних
время публикации: 12 октября 2025 г., 12:51 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 12:55
Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в поиске пострадавших от действий подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.
Разрешено к публикации имя подозреваемого: 46-летний Рони Смадар, из Бней-Брака.
Срок содержания подозреваемого под стражей продлен мировым судом в Тель-Авиве до 16 октября 2025 года.
Всех, кто пострадал от действий подозреваемого по имени Рони Смадар или знает что-либо о его жертвах, просят позвонить по номеру 050-5065976 или отправить сообщение в WhatsApp на тот же номер и подать жалобу в полицию Рамат-Гана и Бней-Брака.