x
12 октября 2025
|
последняя новость: 13:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 октября 2025
|
12 октября 2025
|
последняя новость: 13:53
12 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция просит помощи в поиске сведений о подозреваемом в преступлениях против несовершеннолетних

Полиция
Бней-Брак
Рамат-Ган
время публикации: 12 октября 2025 г., 12:51 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 12:55
Полиция просит помощи в поиске сведений о подозреваемом в преступлениях против несовершеннолетних
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в поиске пострадавших от действий подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Разрешено к публикации имя подозреваемого: 46-летний Рони Смадар, из Бней-Брака.

Срок содержания подозреваемого под стражей продлен мировым судом в Тель-Авиве до 16 октября 2025 года.

Всех, кто пострадал от действий подозреваемого по имени Рони Смадар или знает что-либо о его жертвах, просят позвонить по номеру 050-5065976 или отправить сообщение в WhatsApp на тот же номер и подать жалобу в полицию Рамат-Гана и Бней-Брака.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook