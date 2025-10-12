Израиль готовится к возвращению заложников из Газы

Возвращение заложников, освобождаемых террористами ХАМАСа в рамках соглашения по первой фазе прекращения войны в Газе, ожидается в понедельник, 13 октября. В Израиле идет подготовка.

В Газе действует режим прекращения огня.

В общей сложности должны быть освобождены все 20 оставшихся в живых заложников и переданы останки 28 заложников, погибших или убитых террористами в Газе.

По данным "Кан", группы специального назначения ЦАХАЛа уже находятся внутри Газы на случай досрочного освобождения заложников. Отработана схема передачи заложников от представителей "Красного Креста" к израильскому спецподразделению и доставки их на базу в Реим. Если состояние кого-либо заложников потребует немедленной медицинской помощи, их вывезут вертолетами из Газы напрямую в больницы Израиля, минуя Реим.

Судя по опубликованным данным, для приема освобождаемых заложников подготовлены специальные палаты в больницах "Ихилов" в Тель-Авиве, "Шиба" в Тель а-Шомере, "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Для тяжелых экстренных случаев палаты подготовлены в больницах "Сорока" в Беэр-Шеве и "Барзилай" в Ашкелоне, ближайших к сектору Газы.

Останки заложников, передаваемые из Газы, будут направлены на опознание в Институт судебной медицины "Абу Кабир" в Тель-Авиве.

Ранее ХАМАС уведомил посредников, что может не располагать полной информацией по всем погибшим заложникам. Согласовано, что в исключительных случаях поиски останков продолжатся после "основной процедуры".

Параллельно идет подготовка к масштабному освобождению из израильских тюрем около 2000 заключенных - жителей Палестинской автономии и Газы. Накануне заключенных, подлежащих освобождению в рамках сделки с ХАМАСом, перевели в тюрьмы "Офир" и "Кциот".

Список 250 освобождаемых заключенных "с кровью на руках" (то есть, ответственных за убийства израильтян) доступен по следующей ссылке: https://go.gov.il/is-db. Редакция Newsru.co.il отдельно публиковала список из десяти освобождаемых террористов с наибольшими сроками заключения.

Силы ЦАХАЛа проводят операции в Иудее и Самарии, накануне возвращения сотен освобождаемых заключенных из израильских тюрем. Судя по имеющимся данным, цель операций – удаление символики, прославляющей террор, предупреждение родственников возвращающихся о правилах поведения и т.п.

США сформировали специальный координационный центр в рамках миссии по контролю за соблюдением достигнутого соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАСом. Этот центр укомплектован примерно 200 военнослужащими с опытом в сфере транспортировки, планирования, безопасности, логистики и инженерии. Направляться непосредственно в сектор Газы американские военные не будут. Но они будут помогать контролировать выполнение соглашения о прекращении огня и переход к гражданскому правлению в Газе.