Внимание, розыск: пропали двое подростков из Рош а-Айна
время публикации: 12 октября 2025 г., 13:35 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 13:36
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске двух подростков, проживающих в Рош а-Айне. Обоих видели вчера вечером. С тех пор о них нет сведений.
Разыскиваются:
14-летний Йехиэль Михаэль Хаим. Рост 1.50, среднего телосложения, прямые черные волосы с пейсами, глаза карие. Одежда темного цвета.
11-летний Давид Йонатан Хаим. Рост 1.50, полного телосложения, прямые черные волосы с пейсами, глаза карие. На нем были брюки коричневого цвета.
Вероятно, пропавшие являются братьями (в сообщении полиции это прямо не указано).
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 03-9004444.