Внимание, розыск: пропали двое подростков из Рош а-Айна

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске двух подростков, проживающих в Рош а-Айне. Обоих видели вчера вечером. С тех пор о них нет сведений.

Разыскиваются:

14-летний Йехиэль Михаэль Хаим. Рост 1.50, среднего телосложения, прямые черные волосы с пейсами, глаза карие. Одежда темного цвета.

11-летний Давид Йонатан Хаим. Рост 1.50, полного телосложения, прямые черные волосы с пейсами, глаза карие. На нем были брюки коричневого цвета.

Вероятно, пропавшие являются братьями (в сообщении полиции это прямо не указано).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 03-9004444.