Катарский телеканал "Аль-Араби": передача Израилю заложников состоится завтра утром

Катарский телеканал "Аль-Араби": со ссылкой на свои источники сообщил, что передача выживших заложников Израилю состоится утром в понедельник, 13 октября.

Источник телеканала заявил, что передача будет происходить не централизованно, а в нескольких различных районах сектора Газы. При этом он отметил, что тела погибших будут переданы Израилю в понедельник вечером.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что в Иерусалиме также полагают, что заложники будут переданы утром в понедельник.

По информации новостной службы N12, семьи нескольких погибших заложников были проинформированы, что тела их близких не будут возвращены на первом этапе сделки.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что офис главы правительства Израиля подтвердил иностранным СМИ, что передача заложников начнется завтра утром.