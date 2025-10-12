Внимание, розыск: пропал 71-летний Бен Биньямин Захави из Бат-Яма

Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 71-летнего Бена Биньямина Захави, жителя Бат-Яма. В последний раз его видели в 5 часов утра 12 октября, когда он выходил из дома.

Приметы пропавшего: рост 1.75, тонкие ноги. Мужчина очень медленно передвигается.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам полиции 100 или 03-5555222.