Недалеко от Атлита перевернулся квадроцикл, состояние водителя тяжелое

Рядом с Прибрежным шоссе, в районе развязки Атлит, водитель не справился с управлением квадроциклом, и транспортное средство перевернулось.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель (мужчина примерно 38 лет) получил травму голову. Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе, его состояние тяжелое.