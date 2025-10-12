Недалеко от Атлита перевернулся квадроцикл, состояние водителя тяжелое
время публикации: 12 октября 2025 г., 23:44 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 23:44
Рядом с Прибрежным шоссе, в районе развязки Атлит, водитель не справился с управлением квадроциклом, и транспортное средство перевернулось.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель (мужчина примерно 38 лет) получил травму голову. Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе, его состояние тяжелое.
