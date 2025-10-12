Начальник генштаба ЦАХАЛа в обращении к "поколению войны" объявил о победе

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Эяль Замир опубликовал обращение к израильским военнослужащим, в котором объявил о победе в войне.

В частности, в этом обращении сказано: "Катастрофа 7 октября нанесла тяжелейший удар по доверию, которое ЦАХАЛ годами выстраивал у граждан Государства Израиль. Из этого надлома поднялось поколение военнослужащих – мужчин и женщин, которое превратило тот темный день в поворотную точку. ЦАХАЛ вступил в войну за существование – тяжелую, болезненную, усиливающую и формирующую – и победил!"

"Мы вели войну на многих фронтах, с интенсивностью и сложностью, каких государство не знало со дня своего создания. Сражение шло не только на полях боев; мы сражались в тылу, созидая беспрецедентную гражданскую стойкость, мы переживали боль и снова и снова поднимались – ради безопасности Государства Израиль, ради самого его существования. Мы заново сформировали лицо Ближнего Востока, доктрину безопасности Государства Израиль и нашу стратегию обороны и сдерживания на ближайшие годы", – говорится в обращении начальника генштаба ЦАХАЛа.

"С первого момента перед нами стояли две главные цели войны: необходимость вернуть сыновей и дочерей домой и обязанность сокрушить ХАМАС... Последовательными и решительными действиями в Газе мы создали новую реальность безопасности", – заявил Замир, отметив, что ЦАХАЛ продолжает контролировать сектор Газы.

"Сегодня, накануне возвращения заложников домой, мы склоняем головы перед непостижимой ценой, которую заплатили. Перед павшими, перед ранеными телом и сердцем, перед семьями, пережившими утрату, – мы клянемся быть достойными памяти павших, это будет сопровождать нас навеки", – сказано в обращении начальника генштаба.

"Я отдаю вам честь, поколение войны. Отдаю честь каждому и каждой из вас. Я горжусь правом вести ЦАХАЛ в этот судьбоносный час", – заявил Замир.