Мужчина на электровелосипеде пострадал в ДТП в Кфар-Сабе
время публикации: 12 сентября 2025 г., 14:38 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 14:41
Мужчина в возрасте около 25 лет получил тяжелую черепно-мозговую травму и травмы конечностей в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Сапир в Кфар-Сабе.
Прибывшие на место медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали ему неотложную помощь, ввели в состояние медикаментозного сна, подключили к аппарату искусственного дыхания и в тяжелом состоянии эвакуировали его в больницу "Бейлинсон".
