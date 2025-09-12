Мужчина на электровелосипеде пострадал в ДТП в Кфар-Сабе

Мужчина в возрасте около 25 лет получил тяжелую черепно-мозговую травму и травмы конечностей в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Сапир в Кфар-Сабе.

Прибывшие на место медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали ему неотложную помощь, ввели в состояние медикаментозного сна, подключили к аппарату искусственного дыхания и в тяжелом состоянии эвакуировали его в больницу "Бейлинсон".