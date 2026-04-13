БАГАЦ обязал обеспечивать равенство возможностей между мужчинами и женщинами в боевых войсках

БАГАЦ постановил, что на Армию обороны Израиля возложена юридическая обязанность, насколько это возможно, обеспечивать равенство возможностей между мужчинами и женщинами при назначении на боевые должности.

Судьи также постановили издать окончательный судебный приказ об открытии пилотной программы для военнослужащих-девушек в маневренных бронетанковых войсках уже в ноябре 2026 года.

Как сообщает "Сругим", решение было принято большинством голосов судей Дафны Барак-Эрез и Рут Ронен, судья Ноам Солберг остался в меньшинстве.