x
13 апреля 2026
последняя новость: 21:13
13 апреля 2026
|
13 апреля 2026
|
последняя новость: 21:13
Израиль

БАГАЦ не стал принуждать правительство эвакуировать поселки, подвергающиеся обстрелам "Хизбаллы"

время публикации: 13 апреля 2026 г., 20:58 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 21:02
БАГАЦ не стал принуждать правительство эвакуировать поселки, подвергающиеся обстрелам "Хизбаллы"
Высший суд справедливости отклонил петицию жителей севера страны, требовавших обязать государство немедленно эвакуировать их из-под обстрелов "Хизбаллы". В петиции утверждалось, что со времени вступления "Хизбаллы" в боевые действия жители линии противостояния подвергаются постоянной угрозе, а время предупреждения в ряде случаев составляет "0 секунд".

В ответе государства, переданном в суд, указывалось, что вопрос эвакуации был изучен военными и политическим руководством, и ЦАХАЛ "не усмотрел военной или оперативной необходимости в эвакуации населения", считая возможным обеспечить безопасность жителей при соблюдении ими инструкций Службы тыла.

Судьи Йехиель Кашер, Офер Гроскопф и Рут Ронен постановили, что вопрос об эвакуации жителей в военное время "является судьбоносным вопросом, находящимся в исключительной компетенции правительства" как в аспекте безопасности, так и в финансовом отношении. Вместе с тем судьи подчеркнули, что отклонение петиции "не является пренебрежением положением жителей севера", и выразили свою солидарность с ними.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 марта 2026

Жители Кирьят-Шмоны обратились в БАГАЦ с требованием эвакуировать их с линии огня