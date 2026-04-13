БАГАЦ не стал принуждать правительство эвакуировать поселки, подвергающиеся обстрелам "Хизбаллы"

Высший суд справедливости отклонил петицию жителей севера страны, требовавших обязать государство немедленно эвакуировать их из-под обстрелов "Хизбаллы". В петиции утверждалось, что со времени вступления "Хизбаллы" в боевые действия жители линии противостояния подвергаются постоянной угрозе, а время предупреждения в ряде случаев составляет "0 секунд".

В ответе государства, переданном в суд, указывалось, что вопрос эвакуации был изучен военными и политическим руководством, и ЦАХАЛ "не усмотрел военной или оперативной необходимости в эвакуации населения", считая возможным обеспечить безопасность жителей при соблюдении ими инструкций Службы тыла.

Судьи Йехиель Кашер, Офер Гроскопф и Рут Ронен постановили, что вопрос об эвакуации жителей в военное время "является судьбоносным вопросом, находящимся в исключительной компетенции правительства" как в аспекте безопасности, так и в финансовом отношении. Вместе с тем судьи подчеркнули, что отклонение петиции "не является пренебрежением положением жителей севера", и выразили свою солидарность с ними.