Саар на церемонии Дня памяти жертв Холокоста в МИДе: "Иран - современная версия абсолютного зла"

В понедельник, 13 апреля, в министерстве иностранных дел прошла церемония, посвященная Дню памяти жертв Холокоста, в честь дипломатов – Праведников народов мира. Мероприятие состоялось у мемориальной стены в здании министерства, где увековечены имена дипломатов, которые, рискуя жизнью, спасали евреев в годы Холокоста.

В церемонии приняли участие более 50 послов и глав дипломатических миссий. Среди выступавших были дуайен дипломатического корпуса в Израиле, посол Хорватии Весела Мрден Корач, а также посол Индии в Израиле Джей Пи Сингх, почтивший память индийского махараджи Дигвиджайсинхджи Ранджитсинхджи Джадеджи, спасшего еврейских детей во время войны.

Министр иностранных дел Гидеон Саар обратился к десяткам иностранных послов на церемонии: "Сегодня мир стоит перед лицом еще одного режима зла – Исламской Республики Иран. Режим аятолл убивает собственный народ. Всего три месяца назад он устроил резню, жертвами которой стали десятки тысяч граждан. Недавно он возобновил казни своих подданных.

Этот режим атакует соседние страны. Он намеренно запускает баллистические ракеты по гражданскому населению. Иранский режим открыто призывает к уничтожению Израиля и пытается достичь этой цели. Мировое сообщество привыкло к этому, воспринимая угрозы уничтожения одного государства другим как нечто обыденное.

Прокси-силы режима – ХАМАС, "Исламский джихад", "Хизбалла" и хуситы – также поклялись уничтожить Израиль. Иран сеет террор и кровопролитие на Ближнем Востоке и за его пределами. Он действует и в ваших странах: распространяет террор и подрывную деятельность, зачастую используя свои посольства. Он вербует преступные банды по всей Европе для нападений на иранских оппозиционеров, еврейские общины и израильские посольства.

Политика умиротворения снова торжествует над моральным мужеством. Бегство от проблемы не решит ее. Как и страус, прячущий голову в песок, вы не избавитесь от угрозы.

Да, государство Израиль – сильное государство. Мы сильны, потому что у нас нет другого выбора. В этом регионе мы либо будем сильными, либо нас просто не будет. Мы действуем не из-за исторических травм, а потому что на кону стоит наше существование.

Режим аятолл и его пособники разработали план уничтожения. Это не просто публичные декларации – у них был конкретный план ликвидации с использованием огромного количества баллистических ракет и наземного вторжения. Параллельно с этим готовится поэтапный план неконвенционального уничтожения с помощью ядерного оружия.

Исламская Республика Иран – это величайшая угроза всему миру и его безопасности. Это современная версия абсолютного зла. Миссия лидеров свободного мира сегодня – гарантировать, что зло не победит. Что оно не будет угрожать нашему образу жизни, нашим ценностям и самому нашему существованию.

Мы помним шесть миллионов наших братьев и сестер, которые были убиты. Мы сдержим нашу клятву: "Никогда больше".