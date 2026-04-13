Израиль

Служба тыла обновила инструкции для населения

Война с ХАМАСом
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 13 апреля 2026 г., 21:13 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 21:16
Служба тыла обновила инструкции для населения
Yossi Aloni/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что после оценки ситуации Служба тыла приняла решение обновить инструкции для населения некоторых районов страны.

Новые инструкции будут действовать до 20:00 14 апреля.

1. На "линии противостояния" сохраняется режим ограниченной деятельности. Образовательная деятельность разрешена только в защищенных от обстрелов помещениях.

2. На севере Голанских высот, в Верхней Галилее, а также населенных пунктах Кацрин и Кидмат-Цви продолжает действовать режим ограниченной деятельности. Образовательная деятельность разрешена, если имеется возможность добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

3. На юге Голанских высот, в долине Бейт-Шеана, долине Бекаа, Иорданской долине, Иерусалиме, Иудее, в округах Шфелат Иегуда, Лахиш, Западный Лахиш, граница с сектором Газы, Западный, Центральный, Южный Негев, пустыня Арава и Эйлат – разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 5 тысяч человек.

В остальных районах инструкции остались без изменений.

