В Службе тыла прокомментировали слухи о возможном возобновлении обстрелов из Ирана

время публикации: 13 апреля 2026 г., 18:53 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 19:03
Miriam Alster/FLASH90

После вступления в силу режима морской блокады Ирана в израильском сегменте социальных сетей появились слухи о том, что этот шаг приведет к немедленному возобновлению ракетных обстрелов Израиля из Ирана.

Источник в Службе тыла, комментируя эти слухи, заявил: "Мы готовы к любому сценарию. На постоянной основе продолжаются наблюдения за происходящим в Иране, поддерживается высокий уровень готовности ЦАХАЛа как в обороне, так и в наступлении, если это потребуется".

При этом источник отметил "хрупкость" затишья, которое может быть нарушено в любой момент. Он заверил: "Если ситуация изменится, Служба тыла опубликует новые инструкции для населения".

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 апреля 2026

Трамп пообещал бороться с иранскими ударными катерами как с судами наркоторговцев
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 апреля 2026

Вступила в силу морская блокада Ирана, о введении которой распорядился Трамп
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 13 апреля 2026

WSJ: помимо блокады Ормузского пролива, Трамп обдумывает "ограниченные удары" по Ирану