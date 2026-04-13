В Службе тыла прокомментировали слухи о возможном возобновлении обстрелов из Ирана

После вступления в силу режима морской блокады Ирана в израильском сегменте социальных сетей появились слухи о том, что этот шаг приведет к немедленному возобновлению ракетных обстрелов Израиля из Ирана.

Источник в Службе тыла, комментируя эти слухи, заявил: "Мы готовы к любому сценарию. На постоянной основе продолжаются наблюдения за происходящим в Иране, поддерживается высокий уровень готовности ЦАХАЛа как в обороне, так и в наступлении, если это потребуется".

При этом источник отметил "хрупкость" затишья, которое может быть нарушено в любой момент. Он заверил: "Если ситуация изменится, Служба тыла опубликует новые инструкции для населения".