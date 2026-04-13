40 палестинских нелегалов пытались проехать в Израиль в мусоровозе
время публикации: 13 апреля 2026 г., 22:51 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 22:51
Министерство обороны сообщило о задержании 40 палестинских нелегалов, пытавшихся проехать на территорию Израиля в мусоровозе.
При досмотре грузовика на КПП "Хоце-Шомрон" сотрудники Управления сухопутных переходов обнаружили сорок мужчин внутри мусорного отсека машины.
Все задержанные переданы для дальнейшего расследования сотрудникам служб безопасности.
Ссылки по теме