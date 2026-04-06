06 апреля 2026
Израиль

Жительница Тель-Авива ввезла в Израиль нелегалов, шестеро ехали в багажнике

время публикации: 06 апреля 2026 г., 08:51 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 08:54
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции задержали на шоссе 443 автомобиль с девятью нелегалами, причем шестеро из них находились в багажнике. За рулем была 30-летняя израильтянка из Тель-Авива. Все они, включая водительницу, были задержаны.

По сообщению полиции, в ночь на понедельник патрульные полицейские заметили на шоссе 443 автомобиль, который не остановился для проверки на КПП "Маккабим", проигнорировал указания военнослужащего и начал скрываться в направлении Модиина.

Полицейские начали преследование, в то время как преследуемый автомобиль ехал опасно, создавая угрозу другим участникам движения, и в том числе проехал на красный свет.

После остановки машины выяснилось, что в ней находились девять жителей Иудеи и Самарии, не имевших разрешений на въезд или пребывание на территории Государства Израиль. Трое сидели на заднем сиденье, еще шестеро были тесно размещены в багажнике.

Все задержанные, а также водительница, подозреваемая в их перевозке, неповиновении указаниям полицейских и проезде на красный сигнал светофора с созданием угрозы для участников движения, доставлены на допрос в участок Модиин-Илит.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2025

Арестован житель Лода, перевозивший палестинского нелегала в багажнике
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 ноября 2024

В багажнике угнанного грузовика перевозились нелегалы из Хеврона. Видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июня 2024

Житель Кирьят-Оно перевозил в багажнике четверых нелегалов в простынях
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июня 2024

Машина оклеена флагами Израиля – а в багажнике битком сидят нелегалы