Жительница Тель-Авива ввезла в Израиль нелегалов, шестеро ехали в багажнике

Сотрудники полиции задержали на шоссе 443 автомобиль с девятью нелегалами, причем шестеро из них находились в багажнике. За рулем была 30-летняя израильтянка из Тель-Авива. Все они, включая водительницу, были задержаны.

По сообщению полиции, в ночь на понедельник патрульные полицейские заметили на шоссе 443 автомобиль, который не остановился для проверки на КПП "Маккабим", проигнорировал указания военнослужащего и начал скрываться в направлении Модиина.

Полицейские начали преследование, в то время как преследуемый автомобиль ехал опасно, создавая угрозу другим участникам движения, и в том числе проехал на красный свет.

После остановки машины выяснилось, что в ней находились девять жителей Иудеи и Самарии, не имевших разрешений на въезд или пребывание на территории Государства Израиль. Трое сидели на заднем сиденье, еще шестеро были тесно размещены в багажнике.

Все задержанные, а также водительница, подозреваемая в их перевозке, неповиновении указаниям полицейских и проезде на красный сигнал светофора с созданием угрозы для участников движения, доставлены на допрос в участок Модиин-Илит.