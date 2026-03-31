21 нелегала задержали на стройплощадке в Иерусалиме
время публикации: 31 марта 2026 г., 12:21 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 12:21
В ночь на вторник в рамках целевой операции по выявлению палестинских нелегалов сотрудники полицейского участка "Оз" совместно с бойцами и кинологами пограничной полиции Иерусалима действовали на стройплощадке в районе Катамон в столице.
В ходе тщательных обысков был был обнаружен 21 житель палестинских территорий: все они не имели разрешений на въезд и работу в Израиле.
Все подозреваемые были задержаны и допрошены. Двое нелегалов будут доставлены в суд для продления срока содержания под стражей. Остальные подозреваемые были выдворены обратно на территорию Иудеи и Самарии.
