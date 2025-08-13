x
13 августа 2025
14-й канал: арабы напали на евреев в Самарии, есть раненые

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 13 августа 2025 г., 12:34 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 13:32
Nasser Ishtayeh/Flash90

Десятки арабов напали на израильтян в районе фермы "Дума" в Самарии, сообщает 14-й канал ИТВ.

По сообщению военного корреспондента Гилеля Битона Розена, двое израильтян получили ранения.

На место направляются силы безопасности.

Газета "Исраэль а-Йом" сообщила дополнительные подробности инцидента. Согласно опубликованной информации, не менее 50 арабов бросали камни в сторону в сторону военнослужащего ЦАХАЛа, охранявшего инженерные работы возле деревни Дума.

Как пишет "Исраэль а-Йом", военнослужащий находился на месте по своей инициативе, а не был направлен туда армией.

Там же находился один израильский гражданин. Военнослужащий открыл огонь в воздух, однако арабы продолжали бросать камни, в результате чего израильтянин получил легкие ранения. Солдат произвел выстрел в сторону нападавших. Один из них получил ранения. Армия проводит расследование обстоятельств инцидента.

