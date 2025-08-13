ЦАХАЛ утвердил "основную концепцию" наступления в Газе

Начальник генерального штаба Эяль Замир утвердил основную концепцию плана атакующих действий в секторе Газы.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. Согласно опубликованной информации, начальник генерального штаба провел совещание с офицерами генерального штаба при участии нескольких командиров, а также представителей Общей службы безопасности (ШАБАК).

В ходе совещания были представлены итоги действий ЦАХАЛа до сих пор, в том числе операции в районе Зайтун (на юго-востоке города Газа), которая началась 12 августа. Была также представлена и утверждена основная концепция дальнейших действий армии в секторе Газы, основанных на распоряжениях политического руководства.

"Начальник генерального штаба подчеркнул важность повышения боеготовности сил, а также подготовки к призыву резервистов и предоставления солдатам необходимого отдыха и передышки перед началом выполнения новых задач", – говорится в сообщении пресс-службы.