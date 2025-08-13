В Эйлате от теплового удара умер 70-летний мужчина

На улице Дерех Паамей а-Шалом в Эйлате прохожие обнаружили мужчину без сознания и вызвали "скорую". В критическом состоянии мужчину доставили в больницу "Йосефталь", где врачи констатировали смерть. По словам медиков, причиной смерти стал тепловой удар и обезвоживание.

Новостная служба "Кан" сообщила, что скончавшийся мужчина был бездомным.

В тот же вечер в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в тяжелом состоянии с признаками теплового удара был доставлен 60-летний житель одного из населенных пунктов Негева.