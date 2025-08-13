x
13 августа 2025
13 августа 2025
13 августа 2025
13 августа 2025
Израиль

В Эйлате от теплового удара умер 70-летний мужчина

Эйлат
время публикации: 13 августа 2025 г., 22:32 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 22:40
В Эйлате от теплового удара скончался 70-летний мужчина
Noam Revkin Fenton/Flash90

На улице Дерех Паамей а-Шалом в Эйлате прохожие обнаружили мужчину без сознания и вызвали "скорую". В критическом состоянии мужчину доставили в больницу "Йосефталь", где врачи констатировали смерть. По словам медиков, причиной смерти стал тепловой удар и обезвоживание.

Новостная служба "Кан" сообщила, что скончавшийся мужчина был бездомным.

В тот же вечер в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в тяжелом состоянии с признаками теплового удара был доставлен 60-летний житель одного из населенных пунктов Негева.

Израиль
