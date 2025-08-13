Жара провоцирует экстренные роды: медики приняли шестерых малышей вне больниц

Аномальная жара, обрушившаяся на Израиль, достигла в среду своего пика. В службе скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщают о двукратном росте случаев родов вне стен больниц: женщины рожают в машинах скорой помощи или под телефонным руководством диспетчера МАДА, поскольку просто не успевают доехать до родильного отделения.

С раннего утра 13 августа в МАДА зарегистрировано шесть родов вне больничных стен – это вдвое больше обычного показателя, когда происходит три таких случая в день. Заместитель главного врача МАДА Рафаэль Струго отмечает, что медицинская литература признает наличие связи между тепловой нагрузкой и преждевременными родами. Недостаток сна и обезвоживание также могут ускорить процесс родов, поэтому важно обеспечить женщинам на сносях достаточно отдыха и обильное питье.

В "Маген Давид Адом" допускают также, что из-за жары люди откладывают выезд в больницу и остаются дома, в результате чего могут произойти роды дома. Врачи подчеркивают, что самое безопасное место для родов – это больничная палата, поэтому крайне важно при начале схваток или когда отошли воды немедленно позвонить в службу скорой помощи 101 и отправиться в больницу.

В нынешнюю волну жары, с утра пятницы 8 августа, и до 14:00 среды, 13 августа, бригады МАДА оказали медицинскую помощь 1756 пациентам с обезвоживанием, слабостью, спутанностью сознания, с головокружениями и обмороками.

Медики призывают пить много жидкости, избегать длительного пребывания на солнце и обращать внимание на пожилых людей, младенцев и людей с ограниченными возможностями.