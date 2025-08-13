Четвертый день подряд в Израиле фиксируется рекордное потребление электроэнергии

Министр национальной инфраструктуры Эли Коэн объявил об очередном рекорде потребления электроэнергии в Израиле: 13 августа уровень потребления превысил 17.000 мегаватт. Причиной повышенного потребления стала жаркая погода, установившаяся по всей территории Израиля.

Новые рекорды в потреблении электроэнергии устанавливаются четвертый день подряд: в воскресенье, 10 августа, уровень потребления составлял 15.806 мегаватт, в понедельник, 11 августа, – 15.970 мегаватт, во вторник, 12 августа – 16.970 мегаватт. Предыдущий рекорд был установлен 13 августа 2023 года, когда уровень потребления составил 15.694 мегаватт.

Гендиректор госкомпании "Нога", которой Электрическая компания передала управление электросетями, заявил, что "Экстремальная жара стала реальностью, с которой мы будем сталкиваться и в последующие годы. Мы готовы как к жаре, так и к похолоданиям".