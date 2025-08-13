x
Израиль

Житель одного из поселков в Негеве доставлен в больницу в тяжелом состоянии из-за теплового удара

время публикации: 13 августа 2025 г., 22:15
Житель одного из поселков в Негеве доставлен в больницу в тяжелом состоянии из-за теплового удара
Flash90/Miriam Alster

60-летний мужчина, житель одного из поселков в Негеве, был доставлен к мошаву Хацева, где был передан бригаде "скорой помощи".

Парамедики передали, что мужчина был без сознания, все симптомы указывали на тепловой удар. По дороге в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве он был погружен в состояние медикаментозной комы и подключен к аппарату ИВЛ.

