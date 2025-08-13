Сегодня самый жаркий день в году: на юге возможны дожди с грозами

Сегодня, 13 августа, в Израиле будет самый жаркий день в 2025 году: во многих районах температура достигнет 40 градусов и более. Особенно жарко во внутренних, восточных, южных и горных районах. На побережье Средиземного моря душно и влажно. Во второй половине дня возможны дожди, преимущественно на юге страны, возможно с грозами. Сохраняется высокая запыленность воздуха.

В Иерусалиме – до 39-40 градусов, в Тель-Авиве – до 34-35, в Хайфе – до 35-16, в Эйлате –до 47-48, в Беэр-Шеве – до 40-41, на побережье Мертвого моря – до 46-47, в Ашкелоне и Ашдоде – до 33-34, в Иудее и Самарии – до 40-41, на побережье озера Кинерет – до 46-47, на Голанских высотах – до 44-45, в Иорданской долине – до 47-48. Это температурные показатели "в тени".

В четверг-пятницу, 14-15 августа, все еще будет очень жарко, хотя температура немного понизится.

Ожидается, что к среднесезонному уровню температура вернется в субботу-воскресенье, 16-17 августа.

Нынешняя неделя – самая жаркая в году по средним температурным показателям в текущем году. Температура значительно выше среднесезонной.

Высока вероятность лесных и полевых пожаров. Минздрав и служба скорой помощи публиковали рекомендации. Из-за жары и пыли министерство образования отменило все летние мероприятия на этой неделе.

Главными угрозами, особенно для маленьких детей, стариков и людей с ограниченными возможностями, в такую погоду являются: обезвоживание и тепловой удар.

Рекомендуется воздерживаться от длительного пребывания за пределами кондиционируемых помещений. Пляжи лучше посещать или рано утром, или ближе к закату.

Запрет на разведение костров

В условиях крайне жаркой и сухой погоды высока вероятность возникновения сильных лесных и полевых пожаров.

Пожарная служба и Управление природы и парков сообщают: разжигание костров на территории природных заповедников, национальных парков, кемпингах и ночных стоянках и на открытых территориях категорически запрещено.

Запрет действует до конца августа.

Ограничения Управления природы и парков Израиля

В связи с аномальной жарой многие туристические маршруты, прежде всего на востоке и юге страны, а также в горных и центральных районах, закрыты.

Рекомендации минздрава

Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить сегодня днем на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания (не менее 3 литров воды в день). Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

Находясь на открытом воздухе, рекомендуется надевать широкополую шляпу, легкую, удобную одежду и наносить солнцезащитный крем с фактором защиты не менее SPF30.

При этом медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения.

Не следует длительное время находиться под солнцем. Пляжи лучше посещать в вечерние часы или воздержаться от отдыха на пляжах в эти выходные.

Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям. Не следует также оставлять в машинах пожилых или инвалидов. Нельзя оставлять в транспортных средствах или здании домашних животных без воды, вентиляции и кондиционирования с поддержанием нормальной температуры.

В случае появления признаков перегрева – резкое повышение температуры тела (выше 39,5), красная, горячая и сухая кожа (без потоотделения), учащенный пульс, сильная головная боль (и/или ощущение "учащенного сердцебиения" в голове), головокружение, тошнота, боль в животе, рвота, спутанность сознания или потеря сознания, следует немедленно позвонить в отделение неотложной помощи по телефону 101. До прибытия бригады скорой помощи пострадавший должен находиться в прохладном и тенистом месте. При этом категорически не следует давать пострадавшему пить, это может ухудшить состояние.