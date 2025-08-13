Преступник из Тират-Кармеля грабил пациентов онкологического отделения

Полиция завершает расследование краж в медицинской гостинице для пациентов онкологического отделения в Хайфе: 3 августа поступило сообщение о взломе гостиницы и похищении ценных вещей у пациентов.

В частности, был украден ноутбук. В результате быстрого расследования была установлена личность подозреваемого, вскоре он был обнаружен и арестован. 32-летний житель Тират-Кармеля несколько раз доставлялся в суд для продления срока его предварительного ареста.

По завершении расследования полиция сформировала доказательную базу против него, было подано предварительное обвинение.