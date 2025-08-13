x
13 августа 2025
13 августа 2025
13 августа 2025
13 августа 2025
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил сообщение о нападении в Самарии, ранены двое израильтян

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 августа 2025 г., 14:33
ЦАХАЛ подтвердил сообщение о нападении в Самарии, ранены двое израильтян
Nasser Ishtayeh/Flash90

ЦАХАЛ подтверждает сообщения о нападении арабов на израильтян в районе деревни Дума, в Самарии. Один гражданский и один военнослужащий (не при исполнении служебных обязанностей) получили легкие ранения.

В сообщении ЦАХАЛа сказано: "Сегодня во время строительных работ в районе деревни Дума, проводимых бригадой "Шомрон", десятки палестинских террористов забросали камнями военнослужащего ЦАХАЛа, не находившегося при исполнении служебных обязанностей, и израильского гражданина, находившегося на объекте. Военнослужащий открыл огонь в воздух. Террористы продолжали бросать камни, и тогда солдат открыл огонь на поражение, чтобы устранить угрозу. Было зафиксировано попадание. Позже террористы попытались выхватить оружие у военнослужащего. После получения сообщения на место происшествия прибыли дополнительные силы ЦАХАЛа, и инцидент был исчерпан. В результате бросания камней гражданский и военнослужащий получили лёгкие ранения, им была оказана медицинская помощь".

Израиль
