Кац против Замира: "После событий 7 октября армия не будет бесконтрольной"

Министр обороны Исраэль Кац прокомментировал продолжающийся конфликт с начальником генерального штаба ЦАХАЛа Эялем Замиром.

"Имеет место недопустимая попытка изменить правила, действовавшие до сих пор, и заменить эти правила на несогласованные ни с кем самостоятельные действия, решение о которых принимается по итогам случайных встреч", – заявил министр обороны. Он добавил, что попытка, о которой идет речь, предпринимается, возможно "по рекомендации антиправительственных советников начальника генерального штаба".

Вечером 12 августа телеканал "Кан 11" опубликовал сообщение, согласно которому, начальник генерального штаба Эяль Замир сформировал закулисную команду, состоящую, в том числе из высокопоставленных в прошлом офицеров, которые участвуют в процессе принятия решений начгенштаба. В эту команду, помимо прочих, входят бывший начальник генерального штаба Габи Ашкенази, бывший глава пресс-службы ЦАХАЛа Ави Бнаягу и генерал-майор запаса Исраэль Зив. Журналист Сулейман Масуадэ сообщил также, что личный помощник Эяля Замира полковник Алон Ланиадо поддерживает постоянный контакт с журналистами и проводит закрытые брифинги. Это делается вопреки правилам, в соответствии с которыми только представители пресс-службы ЦАХАЛа имеют право общаться с журналистами.

"После событий 7 октября недопустима ситуация, при которой армия действует бесконтрольно", – заявил министр обороны Исраэль Кац.

Напомним, что поводом для конфликта между Кацем и Замиром стало решение последнего объявить о назначениях нескольких высокопоставленных офицеров ЦАХАЛа. Кац заявил, что решение о назначениях было принято вопреки правилам и нормам. "В соответствии с законом, я несу ответственность за утверждение назначений офицеров армии в звании от полковника и выше. Начальник генерального штаба – это исключительно рекомендательная фигура. Он может представить несколько имен, не более", – отметил Кац.

По сообщению газеты "Гаарец", в беседах с приближенными, в частности с Габи Ашкенази, Эяль Замир утверждает, что давление на него связано с возражением против плана, утвержденного военно-политическим кабинетом по расширению военных действий в Газе. По мнению Замира, Исраэль Кац действует в соответствии с указаниями премьер-министра Биньямина Нетаниягу и советами его приближенными, так как начальник генерального штаба занял самостоятельную позицию, противоречащую позиции главы правительства. Как пишет в газете "Гаарец" журналист Михаэль Хаузер-Тов, в окружении Замира намекают на участие членов семьи Нетаниягу в процессе принятия решений. В канцелярии главы правительства отвергают эти заявления.