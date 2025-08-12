Конфликт между начгенштаба и министром обороны по новым назначениям комбригов Войны "Железных мечей"

Министр обороны Исраэль Кац обрушился с критикой на начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Эяля Замира, обвинив его в "обсуждении новых назначений старших офицеров вопреки инструкциям".

Кац заявил, что не намерен обсуждать назначения и имена, которые были опубликованы пресс-службой ЦАХАЛа, или утверждать их. "От начальника генштаба потребуется предварительная координация с министром обороны, чтобы обсуждать эти или другие назначения в дальнейшем", - сообщили в канцелярии Каца.

Вскоре после этого пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала реакцию на критику министра от лица Замира, согласно которой речь идет о заранее запланированной ротации кадров, и что начальник генштаба является единственной инстанцией, уполномоченной принимать решения по назначению командиров в звании полковника и выше в ЦАХАЛе.

"Начальник генштаба проводит организованное обсуждение кадровых вопросов с участием форума генерального штаба и принимает решения о назначениях. После этого назначение поступает на утверждение министра, который может утвердить или не утвердить назначение", - говорится в ответе на критику министра.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что в первую очередь речь идет о новых назначениях для командиров бригад, находящихся на своих должностях с начала "Войны "Железных мечей", и что необходимо позволить им и их семьям провести смену должностей организованным и ясным образом.

Следует отметить, что подобный конфликт у Каца был и с предыдущим начальником генштаба Герци а-Леви. Тогда Кац отказался утверждать назначения, потребовав завершить расследование действий ЦАХАЛа 7 октября 2023 года.

Ниже приводится список новых назначений, опубликованный пресс-службой ЦАХАЛа.

Бригадный генерал Барак Хирам будет назначен на должность главы оперативного отдела в Оперативном управлении генерального штаба.

Бригадный генерал Цион Рацон будет назначен командиром командно-штабного курса в военных колледжах.

Бригадный генерал Манор Янай будет назначен начальником штаба сухопутных войск.

Бригадный генерал Моран Омер будет назначен главой отдела планирования в Управлении планирования генерального штаба.

Бригадный генерал Мени Либерти будет назначен командиром 98-й дивизии.

Бригадный генерал Ифтах Норкин будет назначен командиром 36-й дивизии.

Бригадный генерал Элиад Моати будет назначен командиром 210-й дивизии.

Полковник Элад Цури будет назначен командиром 99-й дивизии и повышен до звания бригадного генерала.

Полковник Бени Аарон будет назначен командиром 146-й дивизии и повышен до звания бригадного генерала.

Полковник Лирон Батито будет назначен командиром 143-й дивизии и повышен до звания бригадного генерала.

Полковник Элиав Эльбаз будет назначен командиром 252-й дивизии и повышен до звания бригадного генерала.

Бригадный генерал А. будет назначен главой оперативного отдела в Управлении военной разведки (АМАН).

Полковник Л. будет назначен главным офицером разведки и повышен до звания бригадного генерала.

Полковник Яир Цукерман будет назначен командиром курса командиров рот и командиров батальонов в сухопутных войсках и повышен до звания бригадного генерала.

Полковник Янив Брот будет назначен командиром центра наземной подготовки в сухопутных войсках и повышен до звания бригадного генерала.

Полковник Ор Воложински будет назначен главным офицером бронетанковых войск в сухопутных войсках и повышен до звания бригадного генерала.

Полковник Эли Давид будет назначен главным инженерным офицером в сухопутных войсках и повышен до звания бригадного генерала.

Полковник Ифат Ягер будет назначена главой отдела планирования и кадров в Управлении кадров генерального штаба и повышена до звания бригадного генерала.

Полковник Хай Кфир Магнази будет назначен главой отдела технологий и логистики в Управлении технологий и логистики генерального штаба и повышен до звания бригадного генерала.

Полковник Б. будет назначен главой отдела исследований и разработок в Управлении исследований и разработок боевых средств и технологической инфраструктуры и повышен до звания бригадного генерала.

Полковник Цион Банено будет назначен главой отдела логистики и операций в Управлении технологий и логистики.

Полковник Дикла Элиягу будет назначена начальником штаба пресс-службы ЦАХАЛа в Оперативном управлении генерального штаба.

Подполковник А. будет назначена главой отдела стратегического планирования в Управлении планирования генерального штаба и повышена до звания полковника.

Подполковник И. будет назначен главой отдела политики и стратегии в Управлении планирования генерального штаба и повышен до звания полковника.

Подполковник А. будет назначен главой центра системного анализа в Управлении планирования генерального штаба и повышен до звания полковника.

Подполковник Карнит Шалев будет назначена заместителем аудитора ЦАХАЛа и повышена до звания полковника.