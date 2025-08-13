Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 13 августа, будет очень жарко: температура выше, чем вчера, и значительно выше среднесезонной, особенно во внутренних, восточных, южных и горных районах. На побережье душно и влажно. Во второй половине дня возможны дожди, преимущественно на юге страны, возможно с грозами.

В Иерусалиме – 25-39 градусов, в Тель-Авиве – 27-34, в Хайфе – 26-35, в Эйлате – 34-47, в Беэр-Шеве – 26-40, на побережье Мертвого моря – 33-46, в Ашкелоне и Ашдоде – 27-33, в Ариэле – 25-40, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 32-46, на Голанских высотах – 28-44.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

Очень жаркая погода, особенно во внутренних, восточных, южных и горных районах сохранится до конца недели. Спад жары ожидается в субботу-воскресенье, 16-17 августа.