Источники в Газе: Хан-Юнис под интенсивным огнем ЦАХАЛа
время публикации: 13 августа 2025 г., 00:37 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 00:37
На юге сектора Газы, в районе Хан-Юниса, уже несколько часов продолжаются ожесточенные удары израильских сил. С воздуха по целям в городе и в его окрестностях удары наносят боевые самолеты и беспилотники.
Помимо авиации, в дело активно включена артиллерия, которая обстреливает цели в центре и на юге города.
Поступают сообщения о погибших и раненых.
