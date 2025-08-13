Источники в Газе: Хан-Юнис под интенсивным огнем ЦАХАЛа

На юге сектора Газы, в районе Хан-Юниса, уже несколько часов продолжаются ожесточенные удары израильских сил. С воздуха по целям в городе и в его окрестностях удары наносят боевые самолеты и беспилотники.

Помимо авиации, в дело активно включена артиллерия, которая обстреливает цели в центре и на юге города.

Поступают сообщения о погибших и раненых.