13 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
13 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Источники в Газе: Хан-Юнис под интенсивным огнем ЦАХАЛа

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 13 августа 2025 г., 00:37 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 00:37
Источники в Газе: Хан-Юнис под интенсивным огнем ЦАХАЛа
AP Photo/Leo Correa

На юге сектора Газы, в районе Хан-Юниса, уже несколько часов продолжаются ожесточенные удары израильских сил. С воздуха по целям в городе и в его окрестностях удары наносят боевые самолеты и беспилотники.

Помимо авиации, в дело активно включена артиллерия, которая обстреливает цели в центре и на юге города.

Поступают сообщения о погибших и раненых.

