x
13 августа 2025
|
последняя новость: 18:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 августа 2025
|
13 августа 2025
|
последняя новость: 18:10
13 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 31-летний Амит Хай Зильберштейн из Петах-Тиквы

Розыск
время публикации: 13 августа 2025 г., 17:03 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 17:12
Внимание, розыск: пропал 31-летний Амит Хай Зильберштейн из Петах-Тиквы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 31-летний Амит Хай Зильберштейн из Петах-Тиквы, в последний раз его видели в четверг, 7 августа, в Старом городе Иерусалима.

Приметы пропавшего: рост 182 см, худощавое телосложение, темно-коричневые волосы, карие глаза. Был одет в традиционный костюм ультрарелигиозного еврея.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Петах-Тиквы по телефону 03-9393444.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook