Внимание, розыск: пропал 31-летний Амит Хай Зильберштейн из Петах-Тиквы

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 31-летний Амит Хай Зильберштейн из Петах-Тиквы, в последний раз его видели в четверг, 7 августа, в Старом городе Иерусалима.

Приметы пропавшего: рост 182 см, худощавое телосложение, темно-коричневые волосы, карие глаза. Был одет в традиционный костюм ультрарелигиозного еврея.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Петах-Тиквы по телефону 03-9393444.