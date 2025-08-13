119 контейнеров гуманитарной помощи сброшены в секторе Газы

ЦАХАЛ продолжает действовать в рамках улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы. В среду, 13 августа, в разных районах сектора были сброшены с парашютами 119 контейнеров с продуктами питания и другими необходимыми товарами.

Десантирование гуманитарной помощи производится в соответствии с распоряжениями политического руководства и в рамках сотрудничества Израиля с Иорданией, ОАЭ, Германией, Бельгией, Францией и Италией. Сброшенная сегодня гуманитарная помощь была предоставлена шестью разными странами.

ЦАХАЛ продолжает улучшать гуманитарную ситуацию в секторе Газы, отвергая при этом ложные обвинения в намеренной организации голода.