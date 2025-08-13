x
13 августа 2025
13 августа 2025
Израиль

Министр просвещения пригрозил не открывать учебный год

время публикации: 13 августа 2025 г., 13:14 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 13:16
Министр просвещения пригрозил не открывать учебный год
Yonatan Sindel/Flash90

Министр просвещения Йоав Киш выступил на заседании комиссии Кнессета по образованию.

Помимо прочего, он предупредил, что открытие нового учебного года находится под угрозой срыва, так как до сих пор не решен вопрос бюджета для охраны учебных заведений.

"Без бюджета учебный год не откроется", – заявил Киш. Он добавил: "До сих пор нет финансирования на первый квартал. Если мы не будем работать даже один день, ущерб будет уже больше, чем весь недостающий бюджет. Сейчас все зависит от министерства финансов и министерства национальной безопасности".

