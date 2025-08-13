Министр просвещения пригрозил не открывать учебный год

Министр просвещения Йоав Киш выступил на заседании комиссии Кнессета по образованию.

Помимо прочего, он предупредил, что открытие нового учебного года находится под угрозой срыва, так как до сих пор не решен вопрос бюджета для охраны учебных заведений.

"Без бюджета учебный год не откроется", – заявил Киш. Он добавил: "До сих пор нет финансирования на первый квартал. Если мы не будем работать даже один день, ущерб будет уже больше, чем весь недостающий бюджет. Сейчас все зависит от министерства финансов и министерства национальной безопасности".