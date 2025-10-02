x
Израиль

Лидер ХАМАСа в Газе отверг план Трампа и заявляет о готовности продолжать войну

Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 02 октября 2025 г., 20:27 | последнее обновление: 02 октября 2025 г., 20:31
Изаддин аль-Хадад
Социальные сети

Руководитель военного крыла палестинской террористической организации ХАМАС в секторе Газы Изаддин аль-Хадад дал понять, что отвергает план прекращения огня, предложенный США.

Как сообщает BBC, Изаддин аль-Хадад убежден, что "план Трампа" фактически должен привести к завершению существования ХАМАСа (согласится на это ХАМАС или нет), поэтому аль-Хадад заявил о намерении продолжить военные действия.

В течение последних двух суток посредники пытаются убедить представителей ХАМАСа принять соглашение. ХАМАС потребовал внесения "поправок", которые позволят группировке не потерять ни оружие, ни контроль над сектором Газы – однако на такие поправки не согласятся ни Израиль, ни США.

Источники, близкие к ХАМАСу, сообщили о наметившемся расколе в движении в процессе обсуждения плана Трампа. "На данный момент внутри ХАМАСа существуют две точки зрения: первая это безоговорочное одобрение плана, поскольку главное – это обещанное Трампом прекращение огня при условии, что посредники гарантируют реализацию Израилем плана", – сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.

Однако существует и другая позиция: ее сторонники отвергают разоружение и высылку палестинских граждан из Газы", – заявил тот же источник. Он утверждает, что сторонники второй позиции, в том числе и боевое крыло ХАМАСа, выступают против того, чтобы их "деятельность" была криминализирована.

