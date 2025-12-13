Футбол. Мохамед Салах установил рекорд Премьер-лиги

В матче шестнадцатого тура чемпионата Англии "Челси" победил "Эвертон" 2:0.

Челси (Лондон) - Эвертон (Ливерпуль) 2:0

"Челси" прервал серию из 3 матчей без побед в чемпионате и поднялся на четвертое место.

Ливерпуль - Брайтон энд Хоув 2:0

Оба гола забил Экитике.

Мохамед Салах вышел на замену на 26-й минуте и отметился голевой передачей на 60-й. Египтянин стал рекордсменом Премьер-лиги. Он набрал 277 очков (188 голов, 89 результативных передач) в матчах за один клуб. У Уэйна Руни 276 (183 + 93).