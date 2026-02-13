Олимпиада. Конькобежный спорт. Чемпионом стал чех
время публикации: 13 февраля 2026 г., 19:02 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 19:02
Олимпийский чемпионом на дистанции 10000 метров стал чех Методей Йилек.
В самом конце дистанции он обошел Владимира Семирунного, россиянина, выступающего за сборную Польши. При этом выиграл у него 5.65 секунды.
Бронзовую медаль завоевал голландец Йорит Бергсма.
19-летнй Методей Йилек завоевал вторую медаль Миланской олимпиады. Он был вторым на дистанции 5000 метров.
