Авария квадроцикла в Калансуа: врачи борются за жизнь 10-летнего мальчика

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП в Калансуа, где перевернулся квадроцикл ("тракторон").

По словам медиков МАДА, когда они прибыли на место происшествия, на тротуаре рядом с перевернутым квадроциклом лежал мальчик в возрасте примерно 10 лет. Ребенок получил множественные травмы, он был без сознания и находился в тяжелом состоянии.

Во время эвакуации в больницу состояние мальчика ухудшилось, у него остановилось сердце. Медики начали искусственную вентиляцию легких, массаж сердца и другие реанимационные мероприятия.

Пострадавшего в критическом состоянии эвакуируют в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.