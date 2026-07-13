В Аррабе задержали шестерых нелегалов из ПА, один из них – из Хан-Юниса

Полиция Северного округа сообщила о задержании в Аррабе шестерых жителей Палестинской автономии, находившихся в Израиле без разрешений. Среди них были жители Хеврона, Дженина, Калькилии и Хан-Юниса.

Задержание произошло 6 июля во время полицейской операции в Галилее по розыску подозреваемых, связанных со стрельбой и другими преступлениями. Полицейские заметили возле места проведения рейда нескольких человек, пытавшихся скрыться при появлении патрульных машин, и начали преследование.

Все шестеро были задержаны и доставлены на допрос. Позднее полиция арестовала 48-летнего жителя Аррабы, который, по версии следствия, незаконно предоставил им жилье.

Против владельца квартиры и шестерых нелегальных жителей ПА поданы обвинительные заключения. Прокуратура полиции просит мировой суд Акко оставить их под стражей до окончания судебного процесса.