Поступили сообщения о взрывах в Бендер-Аббасе на юге Ирана

Днем 13 июля иракское агентство Sabereen News, связанное с проиранскими шиитскими группировками, сообщило о взрывах в Бендер-Аббасе на юго-востоке Ирана.

Подробности, включая возможные цели удара, масштабы ущерба и данные о пострадавших, пока не приводятся.

Официальных комментариев иранских властей на данный момент нет.

CENTCOM не заявлял о новых ударах по целям в Иране.