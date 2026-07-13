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Ближний Восток

Поступили сообщения о взрывах в Бендер-Аббасе на юге Ирана

Война с Ираном
время публикации: 13 июля 2026 г., 12:25 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 12:25
Поступили сообщения о взрывах в Бендер-Аббасе на юге Ирана
Iranian Presidency Office via AP

Днем 13 июля иракское агентство Sabereen News, связанное с проиранскими шиитскими группировками, сообщило о взрывах в Бендер-Аббасе на юго-востоке Ирана.

Подробности, включая возможные цели удара, масштабы ущерба и данные о пострадавших, пока не приводятся.

Официальных комментариев иранских властей на данный момент нет.

CENTCOM не заявлял о новых ударах по целям в Иране.

Ближний Восток
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