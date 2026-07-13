Поступили сообщения о взрывах в Бендер-Аббасе на юге Ирана
время публикации: 13 июля 2026 г., 12:25 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 12:25
Днем 13 июля иракское агентство Sabereen News, связанное с проиранскими шиитскими группировками, сообщило о взрывах в Бендер-Аббасе на юго-востоке Ирана.
Подробности, включая возможные цели удара, масштабы ущерба и данные о пострадавших, пока не приводятся.
Официальных комментариев иранских властей на данный момент нет.
CENTCOM не заявлял о новых ударах по целям в Иране.