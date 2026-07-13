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Израиль

Мотоциклист столкнулся с машиной у перекрестка Кфар-Хитим, он в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 13 июля 2026 г., 14:26 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 14:30
Мотоциклист столкнулся с машиной у перекрестка Кфар-Хитим, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба "Коах Ацала"

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" округа Ярден поступило сообщение о ДТП возле перекрестка Кфар-Хитим. В результате столкновения с автомобилем тяжелые травмы получил мотоциклист.

Оказав 24-летнему пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, медики эвакуировали его в медицинский центр "Пория" в тяжелом состоянии с множественными травмами.

Израиль
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