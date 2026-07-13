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Израиль

"Ционут Датит" не гарантирует поддержку закону о прекращении арестов дезертиров

Призыв ультраортодоксов
Кнессет
время публикации: 13 июля 2026 г., 21:17 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 21:17
"Ционут Датит" не гарантирует поддержку закону о прекращении арестов дезертиров
Yonatan Sindel/Flash90

В коалиции ширится возражение против утверждения закона о замораживании арестов ультраортодоксов – дезертиров.

Журналист I24 News Ари Кальман сообщил, что в партии "Ционут Датит" отказываются гарантировать, что проголосуют за законопроект. Изменение в позиции религиозных сионистов последовало на фоне письма начальника генерального штаба Эяля Замира, в котором этот законопроект подвергался резкой критике. "Мы поддерживаем прекращение задержаний, но этот закон не даст желаемого результата, он будет отменен БАГАЦем. При всем уважении к кампейну Дери, мы не станем причинять ущерб бойцам ЦАХАЛа", - заявляют источники в "Ционут Датит".

В свою очередь, духовный лидер парти "Дегель а-Тора" раввин Ландо отдал распоряжение депутатам от своей партии не поддерживать ни один законопроект до тех пор, пока не будут утверждены

Основной закон об изучении Торы и закон о прекращении задержаний ультраортодоксов. В окружении Бецалеля Смотрича требуют продвижения законов, связанных с юридической реформой и развитием поселенчества в Иудее и Самарии.

Израиль
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