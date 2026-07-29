Совет мудрецов партии ШАС: призыв ешиботников угрожает безопасности Израиля

Совет мудрецов Торы ультраортодоксальной партии ШАС опубликовал письмо, в котором выступил против призыва учащихся ешив на военную службу. Духовные лидеры заявляют, что принудительная мобилизация противоречит законам Торы. По их мнению, любые попытки отвлечь студентов от изучения священных текстов – будь то через давление или санкции – представляют собой прямую угрозу национальной безопасности Израиля.

Центральный галахический аргумент документа основан на постановлении Рамбама. Согласно ему, колено Леви не получило земельного надела в Эрец-Исраэль и не участвовало в войнах, поскольку его предназначением было служение Всевышнему и обучение народа законам Торы. Из этого делается вывод, что люди, полностью посвятившие себя изучению Торы, уподобляются колену Леви и потому освобождаются от военной службы.

В письме также приводится талмудический отрывок, в котором обсуждается наказание праотца Авраама и царя Асы. Мудрецы Талмуда связывают египетское рабство, куда попало потомство праотца, с тем, что Авраам привлек изучающих Тору к военной кампании для спасения Лота.

Кроме того, авторы обращения отвергают аргумент о необходимости равного распределения общественного бремени. По их утверждению, безопасность Израиля основывается прежде всего на духовной заслуге тех, кто непрерывно изучает Тору. В документе подчеркивается, что победы Израиля над численно превосходящими противниками выходят за рамки естественных законов и рассматриваются как проявление Божественного провидения в награду за усердие учащихся ешив.