x
13 мая 2026
|
последняя новость: 06:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 мая 2026
|
13 мая 2026
|
последняя новость: 06:34
13 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Хадере полицейский открыл огонь и ранил двух подозреваемых

Полиция
время публикации: 13 мая 2026 г., 04:30 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 04:30
В Хадере полицейский открыл огонь и ранил двух подозреваемых
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 13 мая в Хадере офицер полиции открыл огонь по двум подозреваемым, которые, как утверждает полиция, собирались бросать бутылки с зажигательной смесью.

Подозреваемые были ранены. Они госпитализированы: один в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести.

На место происшествия были вызваны дополнительные силы полиции. Обстоятельства инцидента проверяются.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook