В Хадере полицейский открыл огонь и ранил двух подозреваемых
время публикации: 13 мая 2026 г., 04:30 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 04:30
В ночь на 13 мая в Хадере офицер полиции открыл огонь по двум подозреваемым, которые, как утверждает полиция, собирались бросать бутылки с зажигательной смесью.
Подозреваемые были ранены. Они госпитализированы: один в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести.
На место происшествия были вызваны дополнительные силы полиции. Обстоятельства инцидента проверяются.