В Хадере полицейский открыл огонь и ранил двух подозреваемых

В ночь на 13 мая в Хадере офицер полиции открыл огонь по двум подозреваемым, которые, как утверждает полиция, собирались бросать бутылки с зажигательной смесью.

Подозреваемые были ранены. Они госпитализированы: один в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести.

На место происшествия были вызваны дополнительные силы полиции. Обстоятельства инцидента проверяются.