Депутат Тали Готлиб, вопреки запрету суда, раскрыла личность допрошенного генерала полиции

Депутат Кнессета Тали Готлиб опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Х возмущенное видеообращение, в котором она обвиняет главу отдела внутренних расследований полиции МАХАШ Карин Бар-Менахем и юридическую советницу правительства Гали Баарав-Миару в сговоре и преследованиях высокопоставленного руководителя полиции, который накануне был допрошен и освобожден с рядом ограничений.

В своем обращении Тали Готлиб сообщила, какой именно отдел полиции возглавляет допрошенный генерал-майор полиции – несмотря на строгий судебный запрет о разглашении его личности и других деталей расследования.

Напомним, вечером 12 ноября СМИ сообщили о задержании высокопоставленного сотрудника полиции в звании генерал-майора. Он подозревается в обмане общественного доверия и злоупотреблении служебным положением.

После допроса он был освобожден с рядом ограничений: на девять дней ему запрещено появляться на рабочем месте и посещать другие отделения полиции, также запрещены контакты с заинтересованными лицами. Следователи МАХАШ также изъяли его смартфон.

Мировой суд в Иерусалиме наложил запрет на публикацию деталей этого дела и личности подозреваемого.

В израильской полиции в различное время звание генерал-майора имеют 15-20 человек. Это, как правило, командующие семью территориальными округами (Иерусалим, Тель-Авив, Центральный, Северный, Южный, Прибрежный, Иудея и Самария), командир пограничной полиции, заместитель генерального инспектора полиции и несколько руководителей управлений.