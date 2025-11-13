Левин отказывается от компромиссов БАГАЦа: расследовать военную прокуратуру будет Кула

Министр юстиции Ярив Левин отверг предложение Высшего суда справедливости о компромиссном решении проблемы с назначением лица, которое будет курировать расследование утечки следственных материалов с базы "Сде-Тейман", изучения найденного смартфона военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми и других связанных с этим скандалом дел.

Напомним, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара сложила с себя полномочия контролирующего расследования лица. Это было сделано после того, как юридический советник министерства юстиции Яэль Котик опубликовала заключение, согласно которому Гали Баарав-Миара находится в состоянии конфликта интересов. Юрсоветник правительства передала контроль за ведением этого дела государственному прокурору Амиту Айсману. В свою очередь, министр юстиции Ярив Левин объявил о назначении отставного судьи Ашера Кулы на должность контролирующего.

БАГАЦ предлагал компромиссное решение проблемы: либо стороны выберут отставного судью Верховного суда, либо судьи, разбиравшие дело, на свое усмотрение выберут действующего окружного судью. Еще одно предложение, представленное сторонам – выбрать на должность представителя Управления ценных бумаг или Антимонопольного управления.

Ярив Левин в официальном ответе БАГАЦу написал, что курировать расследования должен Ашер Кула, и в качестве компромисса министр юстиции согласен на избрание судом еще одного государственного служащего, чтобы тот действовал вместе с судьей Ашером Кулой. Он предлагал этот вариант юридической советнице правительства Гали Баарав-Миаре, но она отвергла его.

Левин подчеркивает, что юридическая советница правительства вообще не имеет права принимать какое-либо участие в данных расследованиях, включая назначение нового ответственного лица вместо себя – поскольку она находится в ситуации "глубочайшего конфликта интересов".

Он указал, что помимо конфликта интересов, были выявлены обращения со стороны следственных структур, которые пытались в одностороннем порядке передать суду информацию: это наводит на подозрения, что Баарав-Миара продолжает вмешиваться в расследование косвенными путями даже после объявления о самоотводе, на который она была вынуждена пойти по решению юридической советницы министерства юстиции.

Напомним, накануне БАГАЦ дал сторонам время до 14:00 в четверг на достижение компромисса, и если стороны не договорятся, судьи Верховного суда должны будут вынести решение по всем спорным вопросам.