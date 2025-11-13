x
Судебные решения
Тель-Авив
время публикации: 13 ноября 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 11:10
Заслуженный хирург осужден за нападение на мотоциклиста в Тель-Авиве
Мировой суд в Тель-Авиве приговорил 60-летнего хирурга к условному сроку и выплате штрафа за беспричинное нападение на мотоциклиста и нанесение травм.

Судя по материалам следствия, хирург, находившийся за рулем автомобиле, стоял в пробке на улице а-Хашмонаим в Тель-Авиве, когда между ним и одним из мотоциклистов вспыхнула словесная ссора. Мотоциклист, участвовавший в перепалке, уехал. Но рядом с автомобилем хирурга остановился другой мотоциклист. Без какой-либо причины хирург вышел из машины, дернул за микрофон, встроенный в мотоциклетный шлем, а затем нанес несколько ударов. Пострадавший вызвал полицию по телефону, тогда хирург вернулся и нанес еще один удар по лицу.

По решению суда, хирург был приговорен к четырем месяцам лишения свободы условно, 200 часам общественных работ, году надзора службы пробации и выплате компенсации пострадавшему в размере 2000 шекелей. Судья Шауль Авинор назвал случившееся "тяжким случаем дорожной ярости", но счел, что нет основания отправлять врача в тюрьму, пишет "Исраэль а-Йом".

Во время судебных слушаний медик рассказал о своем тяжелом психическом состоянии и клинической депрессии на фоне многолетней перегрузки на работе, признал вину и выразил глубокое раскаяние, назвав произошедшее "самой тяжкой ошибкой в жизни" и добавив, что прекращение работы в его возрасте "равноценно остановке жизни". Суд учел его многолетний вклад как хирурга, отсутствие судимостей и реальный шанс на реабилитацию, но подчеркнул, что речь идет не о "пустяковом преступлении", а о серьезном насилии на дороге.

